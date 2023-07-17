  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emrah 15 yıl sonra ilk kez sahnede!

Şarkıcı Emrah, önceki gece 15 yıl sonra ilk kez sahne aldı. Konser öncesi kameraların karşısına geçen sanatçı, sürpriz buluşma ile ilgili heyecanını ve düşüncelerini dile getirdi.

Ekleme: 17.07.2023 - 00:52 Güncelleme: 17.07.2023 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Kıbrıs'daki The Arkın İskele'de uzun yıllar sonra sahne alan Emrah, sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı, kostümü ile ilgili, "Uzun zaman sonra sahne alınca çok şık olmak istedim. Heyecanlıydım ama sizlerle buluşunca biraz rahatladım" dedi.

Emrah 15 yıl sonra ilk kez sahnede!

"AYARLANMIŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Konser öncesi soruları yanıtlayan Emrah, "15 seneyi aşkın bir süredir sahne almıyorum. Aslında çok öyle ayarlanmış bir şey değil bu. Çok yoğundum o yüzden oldu. 'Çok özledim' diyebilirim. Sevilen şarkılarımı beni sevenlerle söylemekten büyük keyif alıyorum. Sürekli mesajlar geliyordu, görenler soruyordu 'Ne zaman sahneye çıkacaksınız?' diye ama bugün buraya nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Emrah 15 yıl sonra ilk kez sahnede!

TRİBUTE ALBÜM GELİYOR

Eski şarkılarından oluşan bir tribute albüm hazırlığında olan Emrah, "Çok değerli sanatçılar var. Onların o albümde olmaları ayrıca bir heyecan ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zaman sonra şarkıları söyleyenleri de size açıklarız. Eylül gibi sanırım yayınlanacak" açıklamasını yaptı.

Emrah 15 yıl sonra ilk kez sahnede!

"BU BİR GÖNÜL İŞİ"

Emrah, şarkılarını seslendiren isimler arasında yaşanan şarkı seçimi ile ilgili olarak, "Bu bir gönül işi. Şarkıları kim seslendirmek istiyorsa öyle oldu. Hepsi birbirini ispat etmiş büyük isimler. Çok güzel olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlama
'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular başlıyor: İşte sekiz soruda merak edilenler
CHP’de korku imparatorluğu! Tanju Özcan 'şeytani zekası var' diyerek o ismi açıkladı
PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde Avaşin eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde de 81 ilin tüm Türkiye'de selalar okundu
Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri
Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
Emine Erdoğan'dan, 15 Temmuz paylaşımı: Göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferi
15 Temmuz şehitleri Ayasofya'da dualarla anıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '15 Temmuz' paylaşımı
'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı
Gazi Meclis'te anma töreni: O gece herkesin ortak paydası Türkiye oldu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken SMS! Ne 15 Temmuz dedi ne de FETÖ
Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Milli irade şaşmaz, değişmez
Bakan Fidan: FETÖ’ye dünyayı dar etmeye devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu: Termometreler 45 dereceyi geçti kimse dışarı çıkamıyor

Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu: Termometreler 45 dereceyi geçti kimse dışarı çıkamıyor

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

Dağların arasındaki gizli hazine: Yerini çok az kişi biliyor duyan bölgeye akın ediyor

Dağların arasındaki gizli hazine: Yerini çok az kişi biliyor duyan bölgeye akın ediyor