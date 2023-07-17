Emrah 15 yıl sonra ilk kez sahnede!

Kıbrıs'daki The Arkın İskele'de uzun yıllar sonra sahne alan Emrah, sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı, kostümü ile ilgili, "Uzun zaman sonra sahne alınca çok şık olmak istedim. Heyecanlıydım ama sizlerle buluşunca biraz rahatladım" dedi."AYARLANMIŞ BİR ŞEY DEĞİL"Konser öncesi soruları yanıtlayan Emrah, "15 seneyi aşkın bir süredir sahne almıyorum. Aslında çok öyle ayarlanmış bir şey değil bu. Çok yoğundum o yüzden oldu. 'Çok özledim' diyebilirim. Sevilen şarkılarımı beni sevenlerle söylemekten büyük keyif alıyorum. Sürekli mesajlar geliyordu, görenler soruyordu 'Ne zaman sahneye çıkacaksınız?' diye ama bugün buraya nasip oldu" ifadelerini kullandı.TRİBUTE ALBÜM GELİYOREski şarkılarından oluşan bir tribute albüm hazırlığında olan Emrah, "Çok değerli sanatçılar var. Onların o albümde olmaları ayrıca bir heyecan ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zaman sonra şarkıları söyleyenleri de size açıklarız. Eylül gibi sanırım yayınlanacak" açıklamasını yaptı."BU BİR GÖNÜL İŞİ"Emrah, şarkılarını seslendiren isimler arasında yaşanan şarkı seçimi ile ilgili olarak, "Bu bir gönül işi. Şarkıları kim seslendirmek istiyorsa öyle oldu. Hepsi birbirini ispat etmiş büyük isimler. Çok güzel olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.