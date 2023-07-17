  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Buse Terim'i sinirlendiren yorum!

Buse Terim sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen yorumla şoke oldu. Kendisine yapılan eleştiriye çok sinirlenen Buse Terim, "Bence bu bir eleştiri değil" dedi.

Ekleme: 17.07.2023 - 09:11 Güncelleme: 17.07.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Tarzı ile sıkça eleştirilen Buse Terim, son paylaşımında bir kullanıcının yaptığı yoruma çok sinirlendi.

Buse Terim paylaşımında, "Tam 20 yıl sonra yeniden tenise döndüm. Çocukken neredeyse her gün antrenman yapıp profesyonel tenis oynardım. Sonra hayatıma kayak girince ve sakatlanınca her ikisini de bırakmak zorunda kalmıştım. Spor anne ve babamın da teşfiğiyle çocukluğumdan beri hep hayatımın merkezinde oldu" notunu ekledi.

Bir takipçi ise Terim'e, tekrara düşüyorsunuz eleştirisinde bulundu. Buna çok sinirlenen Terim, "Neden? Instagram'da tekrara düşülmez diye bir kural mı var?" diyerek sert çıktı.

Bununla da yetinmeyen Terim, "Eleştirebilirsiniz tabii ki, size kimse eleştiremezsiniz demedi. Ama söylediğim bir cümleyi tekrar söylediğim için "çok tekrara düşüyorsunuz" yazmak bana biraz garip geldi. Bence bu bir eleştiri değil" diyerek kendisini savundu.

Buse Terim'i sinirlendiren yorum!
Halkın iradesine saygısızlık: 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapmayan Mansur Yavaş 16 Temmuz’da konser verdi
Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Bir harf hatası Pentagon'da kriz yarattı! Gizli belgeler sızdı: Aralarında Türkiye ile ilgili bir mektup da var
Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!
Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem! Yunan Bakan'dan Ege'de sükunet için 2 formül: Fidan'ı işaret etti
Türkiye'nin 3 noktası alevlere teslim oldu! Hatay, Mersin, Çanakkale...
Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı
Karadeniz tahıl koridoru anlaşması sona eriyor
CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim formülü
Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlama
'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular başlıyor: İşte sekiz soruda merak edilenler
CHP’de korku imparatorluğu! Tanju Özcan 'şeytani zekası var' diyerek o ismi açıkladı
PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde Avaşin eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde de 81 ilin tüm Türkiye'de selalar okundu
Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri
Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu: Termometreler 45 dereceyi geçti kimse dışarı çıkamıyor

Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu: Termometreler 45 dereceyi geçti kimse dışarı çıkamıyor

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

Dağların arasındaki gizli hazine: Yerini çok az kişi biliyor duyan bölgeye akın ediyor

Dağların arasındaki gizli hazine: Yerini çok az kişi biliyor duyan bölgeye akın ediyor