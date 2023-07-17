Buse Terim'i sinirlendiren yorum!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Tarzı ile sıkça eleştirilen Buse Terim, son paylaşımında bir kullanıcının yaptığı yoruma çok sinirlendi.Buse Terim paylaşımında, "Tam 20 yıl sonra yeniden tenise döndüm. Çocukken neredeyse her gün antrenman yapıp profesyonel tenis oynardım. Sonra hayatıma kayak girince ve sakatlanınca her ikisini de bırakmak zorunda kalmıştım. Spor anne ve babamın da teşfiğiyle çocukluğumdan beri hep hayatımın merkezinde oldu" notunu ekledi.Bir takipçi ise Terim'e, tekrara düşüyorsunuz eleştirisinde bulundu. Buna çok sinirlenen Terim, "Neden? Instagram'da tekrara düşülmez diye bir kural mı var?" diyerek sert çıktı.Bununla da yetinmeyen Terim, "Eleştirebilirsiniz tabii ki, size kimse eleştiremezsiniz demedi. Ama söylediğim bir cümleyi tekrar söylediğim için "çok tekrara düşüyorsunuz" yazmak bana biraz garip geldi. Bence bu bir eleştiri değil" diyerek kendisini savundu.