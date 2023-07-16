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Yıldız Tilbe'den sürprizli konser!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Bodrum'da konser verdi. En sevilen şarkılarını okuyan Yıldız Tilbe Bodrum konserinde sahneye ünlü türkücü Ceylan'ı da çıkardı.

Ekleme: 16.07.2023 - 00:57 Güncelleme: 16.07.2023 - 00:58 / Editör: Ozge Selin
Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da Bodrumlu hayranlarıyla buluştu.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; biletlerin saatler öncesinde tükenen geceye 'Delikanlım' şarkısıyla başlayan Yıldız Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Her sahnesinde olduğu gibi bu sahnesinde kıyafetleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, adeta kendi modasını yaptı dedirtti.

Ünlü sanatçı konser arasında kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Ceylan'ı sahneye davet etti. "Zeyno" ve "Antep'in Hamamları" şarkısını söyleyen Ceylan, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran sanatçı, sevenlerini ayağa kaldırarak enerjik bir final yaptı.

Yıldız Tilbe'den sürprizli konser!
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