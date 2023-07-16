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Yazıcıoğlu-Deniz çifti ayrıldı!

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun ilişkisi, bir hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Deniz ile Yazıcıoğlu ayrıldı.

Ekleme: 16.07.2023 - 01:07 Güncelleme: 16.07.2023 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Dilan Çiçek Deniz, evlilik hazırlıkları yaptığı Thor Saevarsson'dan Mert Yazıcıoğlu ise birbirlerine çok yakıştırıldıkları Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmıştı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, ayrılıklarının ardından "Bir aşkı unutmanın en iyi yolu, başka bir aşk bulmaktır" edasıyla başladıkları ilişkide mutluluğu birbirlerinde aradı.

Görünen oydu ki ilişkilerinde her şey yolunda gidiyordu.

İki gün öncesine kadar...

İki gün önce çekilen Mert Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu bir hatıra fotoğrafı ilişkinin sonunu getirdi. Söz konusu fotoğrafta Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgililerinden Furkan Andıç da vardı. Bir de Furkan Andıç'ın kendisinden ayrıldıktan sonra beraber olmaya başladığı Aybüke Pusat... Üstelik Aybüke Pusat, Dilan Çiçek Deniz'in yakın arkadaşıydı.

Dilan Çiçek Deniz; Bodrum'da Mert Yazıcıoğlu, Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın hatıra fotoğrafını görünce bir hayli öfkelenerek ilişkiye son verdi.

Hiç vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından Mert Yazıcıoğlu'nu takipten çıkarıp, birlikte oldukları fotoğrafları sildi.

Ve "Özgürüm" paylaşımında bulundu. Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'in hamlesine aynı şekilde karşılık vererek takibi bırakıp, birlikte oldukları fotoğrafları sildi.

Yazıcıoğlu-Deniz çifti ayrıldı!
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