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Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı!

İstanbul’da hayatını kaybeden usta sanatçı Tanju Tuncel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 16.07.2023 - 16:21 Güncelleme: 16.07.2023 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Kartal’da kaldığı huzurevinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden 83 yaşındaki usta sanatçı Tanju Tuncel’in cenazesi, Erenköy Galip Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncunun cenazesine tiyatro oyuncuları ve sevenleri katıldı.

“Çok sevdiğim biriydi”

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedim Saban, “Gerçekten çok acı. Çünkü ben son 2 yıldır kendisini ziyaret etmiştim ve çok yakından çok çok sevdiğim biriydi. 1978 yılında izlemiştim, o dönemden beri sıkı hayranıyım. Aynı zamanda bir dizide beraber oynamıştık. Son 2 yılda ne kadar şanslıyım, sevgili öğrencilerimle beraber onu ziyarete gitmiştik. Türkiye tiyatrosu için büyük kayıp” dedi.

“Böyle bir ölümü hak etmedi”

Oyuncu Feriha Eyüboğlu, “Ben 16 yaşındaydım, kendisi 25 yaşındaydı. Çocukluk arkadaşı sayılırız. Böyle bir ölümü hak etmedi, hak etmediği bir yaşantısı oldu son günlerinde. Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif ve iyi bir oyuncu. Hayatı çalışmakla geçti. Sezon olduğundan dolayı çoğu kişi yok” şeklinde konuştu.

Aile dostlarından Oğuz Çineli ise 25 yıldır aile ile yakın bir dostluklarının bulunduğuna işaret ederek, "Tanju teyzemizi kaybettik, hepimiz çok üzgünüz, evladı, torunları, herkes çok üzgün" değerlendirmesini yaptı.

Bazı iddiaların aksine son dönemde Tuncel'e iyi bakıldığını ifade eden Çineli, "Ben sürekli yanlarındayım ve son iki gündür de onlarla birlikteydim yine. Aile elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.

Çineli, önceleri kendi evinde yaşayan Tuncel'in tek başına kalamaması ve bakıcı kabul etmemesi sebebiyle bakım evine geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda bulabileceğiniz en iyi huzur evinin, en iyi odasındaydı ve ailenin eli sürekli üstündeydi. Bu durumdayken bunu bu kadar net bilmeyenlerin bazı hoş olmayan söylemlerde bulunması tabii nahoş oldu. Aileyi de üzüyor. Yani Tanju hanım şimdi duysa daha çok üzülür. Aile, son iki gün 48 saat hastanede onunla birliktelerdi."

Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı!

Tanju Tuncel kimdir?

Adana'da 1940 yılında doğan Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve ardından İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Emekli olduktan sonra dizilerde oynamaya devam eden Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda da yer aldı.
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