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Beyaz Gazete
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Sinan Akçıl: Gençlerin önünü açın!

Sinan Akçıl, önceki gün gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Ünlü şarkıcıi popçu Mustafa Sandal ile 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Cihan Yalçınkaya'nın gündem olan tartışmasını değerlendirdi.

Ekleme: 16.07.2023 - 00:59 Güncelleme: 16.07.2023 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Zorlu AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Sinan Akçıl, tatil yapmaya fırsatı olmadığını belirterek, "Yaz ayları çok yoğun geçiyor, konserler ve sahne çalışmaları oldukça yoğun bir takvimde" dedi.

"BENİM TARAFIM UZİ'DEN YANA"

Son günlerin çok konuşulan Mustafa Sandal ile Uzi arasındaki polemiğe değinen şarkıcı, "Bu konuda aslında benim tarafım Uzi'den yana. Çünkü gençlerin önünü açmak lazım. Onların başarılarıyla gururlanmak lazım" açıklamasını yaptı.
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