Sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay geçtiğimiz günlerde hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte evine dönerken tekneden düşerek kaza geçirdi. Gencebay'ın son durumuna ilişkin bilgi veren Sevim Emre, "Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar" dedi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile geçtiğimiz günlerde bir mekanda akşam yemeği yedi.



Keyifli bir akşam geçiren çift, yemeği ardından Baltalimanı'ndaki evlerine tekneyle dönmeye karar verdi.



Ancak Orhan Gencebay tekneden inerken dengesini kaybetti ve beton zemine düştü.



Dengesini kaybetti, tekneden düştü

Gencebay yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.



Hastanede yapılan kontrollerde ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.



Gencebay yaptığı açıklamada, "Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah korudu beni" ifadelerini kullandı.



Gencebay'ın ardından sağlık durumuna ilişkin bilgiyi Sevim Emre verdi.



Sevim Emre son durumu paylaştı: Doktorlar 3-4 günde normale döneceğini söyledi

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Emre, yaşanan kazayla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Diret betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başı çarpabilirdi. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar."



Geçen sene de parmağını sakatladı

Öte yandan Orhan Gencebay geçtiğimiz yıl şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlamıştı.



Ünlü sanatçının parmağına 11 dikiş atılmıştı.