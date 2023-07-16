Borçlarıyla başı dertte!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Serdar Ortaç, yaptığı son canlı yayında evine gelen ödeme emrine öfkelendi.

Bir döneme damga vuran şarkıcı Serdar Ortaç, son yıllarda sağlık sorunları ve borçlarıyla gündeme geliyor.



Şarkıları ve sesi ile geniş bir hayran kitlesi olan 53 yaşındaki Ortaç, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



Paylaştığı fotoğraflar, yaptığı canlı yayınlar ise hayranlarını üzüyor.



"Ödemiyorum lan"



Yayınlarda sık sık takipçileriyle dertleşen ve içinde bulunduğu sürece isyan eden Ortaç, son paylaşımıyla çileden çıktı.



Yayın sırasında, evine gelen ödeme emrine tepki gösteren şarkıcı, 'Ödemiyorum lan' diyerek bağırdı.



"Çok şükür sıfırlandım"



Ortaç geçtiğimiz günlerde, “15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım.” ifadelerini kullanmıştı.