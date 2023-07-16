Biricik Suden isyan etti!

Müzisyen kişiliğinin yanı sıra rol aldığı dizi ve filmlerle de adından sıkça söz ettirmeyi başaran Özkan Uğur, daha önce üç kez yenidği lenf kanserine yenik düştü.69 yaşındaki sanatçı, yoğun bakımda 1.5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirdi. Özkan Uğur'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.Özkan Uğur ile birlikte MFÖ grubunun üyelerinden olan, usta müzisyenin 52 yıllık dostu Mazhar Alanson, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreni ve Taksim Taksim Camii’ndeki cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Bu anlarda Alanson'u eşi Biricik Suden teselli etti.Son yıllarda kendini spora veren, sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan Biricik Suden, bugün Instagram hesabından bir kez daha ağırlık antrenmanı yaparken çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Bazı takipçileri, Suden'in paylaşımına tepki gösterdi.