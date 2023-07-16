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Beyaz Gazete
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Biricik Suden isyan etti!

MFÖ üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Efsane müzik grubunun bir diğer üyesi Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, bugün spor salonundan yaptığı paylaşım sonrası gelen eleştirilere sert bir cevap verdi.

Ekleme: 16.07.2023 - 01:02 Güncelleme: 16.07.2023 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
Müzisyen kişiliğinin yanı sıra rol aldığı dizi ve filmlerle de adından sıkça söz ettirmeyi başaran Özkan Uğur, daha önce üç kez yenidği lenf kanserine yenik düştü.

69 yaşındaki sanatçı, yoğun bakımda 1.5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirdi. Özkan Uğur'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Özkan Uğur ile birlikte MFÖ grubunun üyelerinden olan, usta müzisyenin 52 yıllık dostu Mazhar Alanson, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreni ve Taksim Taksim Camii’ndeki cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Bu anlarda Alanson'u eşi Biricik Suden teselli etti.

Biricik Suden isyan etti!

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Son yıllarda kendini spora veren, sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan Biricik Suden, bugün Instagram hesabından bir kez daha ağırlık antrenmanı yaparken çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Bazı takipçileri, Suden'in paylaşımına tepki gösterdi.

Biricik Suden isyan etti!
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