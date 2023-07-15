Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları
Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin 7. yılında şehit ve gazileri unutmadı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimini lanetleyen paylaşımlarda bulundular.
Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin 7. yılında şehit ve gazileri unutmadı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimini lanetleyen paylaşımlarda bulundular.
DEMET AKALIN
ARDA GÜLER
ACUN ILICALI
HAKAN URAL
EBRU GÜNDEŞ
CZN BURAK
EVİM ELİF EMRE
SEDA SAYAN
MUSTAFA CECELİ
ALİŞAN
HÜLYA KOÇYİĞİT
DEMET AKALIN
ARDA GÜLER
ACUN ILICALI
HAKAN URAL
EBRU GÜNDEŞ
CZN BURAK
EVİM ELİF EMRE
SEDA SAYAN
MUSTAFA CECELİ
ALİŞAN
HÜLYA KOÇYİĞİT