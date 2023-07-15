Serkan Keskin'den 'evlilik' açıklaması

Kendisi gibi oyuncu olan Meriç Aral'a (34) evlilik teklifinde bulunan ve 'evet' cevabını alan Serkan Keskin (45), önceki gece Arnavutköy'de köpeği ile birlikte objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Serkan Keskin, "Şimdilik İstanbul'dayız. Biz anlık gidiyoruz bir yerlere gidersek. Tiyatro devam ediyor, oyunlarım var oralara gidiyorum" dedi.Sevgilisi Meriç Aral'a geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi eden ünlü oyuncu, "Siz şimdi yine tarih, yer soracaksınız ama gerçekten şu anda belli değil" yanıtını verdi.