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Şarkıcı Çelik sevgilisiyle görüntülendi!

Yakın arkadaşları İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte efsane müzik grubu olarak yıllar sonra sahnelere dönen şarkıcı Çelik Erişçi, öğretmen sevgilisi Elif Ünügür ile el ele Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ekleme: 15.07.2023 - 02:25 Güncelleme: 15.07.2023 - 02:26 / Editör: Ozge Selin
Yıllar sonra bir araya geldiği İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile müzikseverlerle buluşmaya devam eden Çelik Erişçi, son olarak özel hayatıyla magazin gündemine geldi.

90'lı yıllara damga vuran 57 yaşındaki sanatçı, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Elif Ünügür ile önceki gün Nişantaşı'nda el ele yürürken objektiflere yansıdı.

Şarkıcı Çelik sevgilisiyle görüntülendi!

Çelik, karşısında bir anda basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Elif Ünügür’ün, FMV Işık Okulları’nda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

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