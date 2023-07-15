Ölüm nedeni belli oldu!

Elvis Presley, 1977 yılında 42 yaşındayken hayata veda etmişti. Doktorlar, Rock’n Roll Kralı'nın kullandığı reçeteli ilaçlara bağımlılıktan kaynaklanan kalp krizinden öldüğünü söylemişti. Elvis Presley’nin tek çocuğu olan kızı Lisa Marie Presley de geçtiğimiz ocak ayında yaşamını yitirmişti.Lisa Marie'nin, Kaliforniya Calabasas’ta bulunan ve ilk eşi Danny Keough ile paylaştığı evinde temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulunduğu belirtilmişti. Keough’un, Presley’ye sağlık görevlileri gelene kadar kalp masajı yaptığı ancak hastaneye kaldırılan Presley’nin kurtarılamadığı bildirilmişti.ÖLÜM SEBEBİ BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI!Presley'nin ani ölümünün nedeni aylar sonra ortaya çıktı. Los Angeles İlçe Adli Tıp Kurumu, dört çocuk annesi Presley'nin ölüm sebebinin ince bağırsak tıkanıklığından kaynaklanan komplikasyonlar olduğunu duyurdu.Yaralanma olduğuna hiçbir kanıt bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Lisa Marie Presley'in ölüm nedeni, yıllar önce bir obezite ameliyatından sonra gelişen yara dokusunun neden olduğu ince bağırsak tıkanıklığı olarak belirlendi. Ölüm şekli doğaldır” denildi.Öte yandan Lisa Marie Presley’in oğlu ve Elvis Presley’in torunu Benjamin Keough, 2020 yılında 27 yaşındayken intihar ederek yaşamını son vermişti.