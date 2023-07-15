Hastalığa yakalandığı iddia edildi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için üzen bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan haberde, Wanda Nara'nın lösemi hastalığına yakalandığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezona damgasını vuran Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık durumu hakkında üzen bir haber geldi. Eşi Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini de yapan Wanda Nara ile ilgili korkutan bir haber yapıldı.



Arjantinli Gazeteci Jorge Lanata, Radio Mitre'de yayınlanan bir programda Wanda Nara ile ilgili lösemi hastalığına yakalandığını yönünde bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haberde, bu iddianın Nara'nın yakını olan 3 kişi tarafından doğrulandığı bilgisi de yer aldı.



Arjantinli gazeteci, Wanda Nara'nın sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Artık kamuya mal olmuş ama hala gizli olan hastalığın kesin teşhisi için ilik biyopsisi yapılacak. Wanda'nın yakınlarından birkaçı, lösemi tedavisinde uzmanlaşmış Fundaleu merkeziyle iletişime geçti."



Konu hakkında resmi açıklama yapan tek kişi ise Wanda Nara'nın babası Andres Nara oldu.



Andres Nara, kızının rutin kontrol, kendini kötü hissettiği ve durumunu bilmek istediği için hastaneye gittiğini ve taburcu olduğunu belirtti.

