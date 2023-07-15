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Ebru Yaşar'dan sürpriz düet...

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, eşsiz Boğaz ambiyansında Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açık Hava Konserleri’nde sevenleriyle buluştu. Yaşar, saatler öncesinden konser alanını dolduran binlerce hayranına adeta müzik şöleni yaşattı.

Ekleme: 15.07.2023 - 02:20 Güncelleme: 15.07.2023 - 02:23 / Editör: Ozge Selin
Paraf Kuruçeşme Açık Hava Konserleri’nde sahne alan Ebru Yaşar, geçmişten günümüze hit olmuş özel repertuarı ve sahne performansıyla tam not aldı. Sesi ile kulakların pasını silen sanatçı, modacı Burcu Sedef imzalı iki kıyafet tercih ederken zarafetiyle de büyüledi.

Ebru Yaşar'dan sürpriz düet...

EBRU YAŞAR'DAN 'İÇİME ATA ATA' SÜRPRİZİ

Sahnede bir de sürprize imza atan Yaşar'ın, sevilen şarkısı ‘İçime Ata Ata’yı çocukları Poyraz ve Ebru Su ile birlikte okuması büyük alkış aldı.

Ebru Yaşar'dan sürpriz düet...

"BOĞAZ BUNA LAYIK"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, "Boğaz buna layık. İstanbul ve İstanbul dinleyicisi bütün buraya gelen dinleyicilerimiz... Hepsi bence her şeyin en güzeline layıklar. Ben dinleyicilerimi çok seviyorum. Onlar için en güzel şekilde hazırlanmak istiyorum. İnşallah layık oluruz” dedi.

Ebru Yaşar'dan sürpriz düet...

"KONSER GECELERİ UYUYAMIYORUM"

En çok konser veren isimlerin başında yer alan Yaşar, "Kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz?" sorusuna, "Mesela kızım ve oğlum geldi. Çocuklar ve bütün aile burada. Bu gece annem, kayınvalidem hepsi buradalar. Onlar beni büyük motive ediyorlar. Onları görmek, onlarla olmak o kadar güzel ki. Bence ben bu gece her konser sonrası olduğu gibi uyuyamayacağım. Nasıl uyuyorsun uyuyamıyorum, ben uyuyamıyorum. Konser geceleri uyuyamıyorum. Konser sonrasında mutlaka bir konsere daha gidiyorum ama çok seviyorum. Yani bu işime duyduğum saygı ve onlara olan sevgimden dolayı eğleneceğiz” cevabını verdi.

"ARABESK DERSEK BİRAZCIK AYIP OLUR"

"Arabesk müzikte sizin jenerasyondan sonra yeni isimler göremiyoruz. Bu neye bağlıyorsunuz? Zor mu arabesk okumak?" sorusu üzerine ünlü sanatçı, "Aslında arabesk demeyelim güncellemek diyelim. Kendini güncellemek ben kendimi güncellediğime inanıyorum. Şimdi buna arabesk desek birazcık artık ayıp olur. Biraz da yalan olur. Çünkü ben böyle güncel sound'u takip ediyorum. Bizim insanımız aslında bizim duygumuz ne hissediyorsak ben ona hitap ediyorum. Onun dışında ki her şey zaten yalan oluyor, yalanlar yalan oluyor. Bizler gerçek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar'dan sürpriz düet...

"AZ KALDI GELİYORUM"

"Hit parça çıkmıyor" polemiği sorulan Ebru Yaşar, yeni albümü çalışmaları hakkında bilgi verirken, “Tabii ki hit parçalarım geliyor ama ne zaman geliyor? Ekim ayında falan geliyor. Ben yine müziğe aç olan herkesi, duyguları bekleyenleri doyurmaya geliyorum. Müzik anlamında doyurmaya geliyorum. Az kaldı geliyorum” dedi.
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