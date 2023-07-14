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Beyaz Gazete
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Vj Bülent'in son hali dikkat çekti

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Vj Bülent son hali gündem oldu.

Ekleme: 14.07.2023 - 09:27 Güncelleme: 14.07.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
90'ların en ünlü isimlerinden biri olan Vj Bülent 14 yıl boyunca Kral TV'de sevenleriyle buluşuyordu.

Farklı tarzıyla dikkat çeken 43 yaşındaki Bülent Çarıkçı, mesleğini bırakıp ekranlardan uzak bir hayat kurmuştu. Ünlü Vj İstanbul'u terk ederek Edirne'ye yerleşmişti. Kendine has tarzı ve sempatik konuşmalarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan VJ Bülent annesinin ölümüyle zor günler geçirmişti.

'Kalp kırgınlıklarım var fazla neşeli değilim annem gittiğinden beri gözüme perde indi manasızlaştı çoğu şey' diyen efsane Vj son haliyle dikkat çekti.

Sosyal medyada aktif biri olan 51 yaşındaki Vj Bülent zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim son hallerini paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

Vj Bülent'in son hali dikkat çekti
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