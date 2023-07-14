Ünlü çiften aşk pozu!

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı."BİZİM İÇİN '15 GÜNE AYRILIR' DEDİLER"Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, 15'inci evlilik yıl dönümlerini, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutlamıştı.Atacan, Altuğ'un fotoğrafına, "Bizim için '15 güne ayrılır' dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli. 15 ömür olsa inadımızdan değil, sevgimizden mahcup ederiz. Bakıp şu resme, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar" mesajını yazmıştı."EVET, BİZ BOŞANDIK"Geçtiğimiz ay ise boşanacakları yönünde haberler çıkan ikiliden Altuğ, 'Prens' dizisinin galasında gazetecilerin "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusu üzerine sinirlenmiş ve; "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok. Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim!" demişti."BOŞANINCA DAHA MI DEĞERLİ OLDUNUZ?"48 yaşındaki Altuğ, son olarak 1.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile aşk dolu bir pozunu paylaştı.Eşini öperken çektiği kareye "Sevgilim" yazan ve kalp emojileri ekleyen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.Oyuncunun, ikilinin gerçekten boşandığını düşünen bir takipçisi; "Boşanınca daha mı değerli oldunuz? Vay be" mesajını yazdı. Bu yoruma kayıtsız kalamayan Altuğ ise "Boşanınca?" yazarak sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi.