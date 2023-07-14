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Ufuk Özkan’ın kardeşi paylaşım yaptı

'Geniş Aile' dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki Ufuk Özkan, siroz hastalığıyla mücadele ediyor.

Ekleme: 14.07.2023 - 09:23 Güncelleme: 14.07.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi. Diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü. Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı (Hollywood diyeti) olduğunu dile getirdi.

48 yaşındaki Ufuk Özkan’ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı. Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, “9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor.” dediği öğrenildi.

"Karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum"

Bu süreçte üç sinema filmiyle anlaşan Ufuk Özkan’ın, nasıl hareket edeceği merak konusu oldu. Basında çıkan haberler üzerine ünlü oyuncudan açıklama geldi. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.

"İyi ki varsınız"

Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu, dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz,kardeşiniz) İyi ki varsınız."

Ufuk Özkan'ın sevenlerini üzen paylaşımının ardından bir paylaşım da kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Umut Özkan, ağabeyinin durumu ile ilgili Instagram hesabından şu sözleri söyledi:

"Lütfen paylaşalım"

"Canım abiciğim benim, inşallah bulacağız nakli ve sağlığına kavuşup tekrardan sevenlerinle birlikte olacaksın. Yüzündeki gülümseme hiç solmasın. Şu dönem herkesin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen paylaşalım. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın."
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