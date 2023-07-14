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Linet gözyaşlarını tutamadı!

Şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, Mart 2022'de yaşamını yitirmişti. Ünlü sanatçı, annesi için hazırlanan 'Beni Seyredin' adlı yeni parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Ekleme: 14.07.2023 - 01:50 Güncelleme: 14.07.2023 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
Yeni şarkısı için İsrail'de bir radyo programına katılan Linet, 'Beni Seyredin' adlı parçam annemin anısına yazıldı. Beni yetiştiren, beni ben yapan annem Leyla, benim tüm dünyamdı. Şarkının bir kıtası annem için özel olarak yazıldı. Anneciğim, seni çok seviyorum ve yaşadığım sürece senin değerli hatıranı yaşatacağıma söz veriyorum' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Linet gözyaşlarını tutamadı!

Şarkının sözleri şöyle:

Bir demet gül, beni ellerini öptüğüm ve senin bana asla yalnız olmayacağımı söylediğin o geceye/sana (Leyla’nın ismi 'gece' anlamına geliyor) geri götürüyor. Saatler boyu şarkılar söylemiş, kalplerimizi paylaşmıştık. Şimdi ise bir başıma, yalnızım.

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