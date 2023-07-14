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Ece Yüksel: Artık çifte vatandaşım

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'da hayat verdiği 'İnci Erguvan' karakteriyle adından söz ettiren Ece Yüksel, çifte vatandaş olduğunu duyurdu. Genç oyuncu, Instagram'da vatandaşlık seremonisinden görüntüler paylaştı.

Ekleme: 14.07.2023 - 01:47 Güncelleme: 14.07.2023 - 01:49 / Editör: Ozge Selin
Dijital platformda yayınlanan 'Aşk 101' ve Kanal D'nin fenomen yapımı 'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan Ece Yüksel, Ağustos 2022'de Hollanda vatandaşı olan çocukluk aşkı Martin Wevers ile nikâh masasına oturmuştu.

Ece Yüksel: Artık çifte vatandaşım

"BİZ EVLENDİK"

Nikah töreninden kareleri sosyal medyada paylaşan 25 yaşındaki oyuncu, "Biz evlendik. Seneye düğünümüzde tüm sevdiklerimizle bu günü kutlayacağız" mesajını yazmıştı.

Ece Yüksel: Artık çifte vatandaşım

HOLLANDA VATANDAŞI OLDU

Ece Yüksel, Hollanda vatandaşı oldu. Ünlü isim, haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ece Yüksel: Artık çifte vatandaşım

Hollanda vatandaşı olma postumdur, artık bir çifte vatandaşım. Vatandaşlık seremonisi de mikrofonu kendine çevirip poz vermek için uygun bir ortamdır. Teşekkürler Hollanda.

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