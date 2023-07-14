Ece Yüksel: Artık çifte vatandaşım

Dijital platformda yayınlanan 'Aşk 101' ve Kanal D'nin fenomen yapımı 'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan Ece Yüksel, Ağustos 2022'de Hollanda vatandaşı olan çocukluk aşkı Martin Wevers ile nikâh masasına oturmuştu."BİZ EVLENDİK"Nikah töreninden kareleri sosyal medyada paylaşan 25 yaşındaki oyuncu, "Biz evlendik. Seneye düğünümüzde tüm sevdiklerimizle bu günü kutlayacağız" mesajını yazmıştı.HOLLANDA VATANDAŞI OLDUEce Yüksel, Hollanda vatandaşı oldu. Ünlü isim, haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.Hollanda vatandaşı olma postumdur, artık bir çifte vatandaşım. Vatandaşlık seremonisi de mikrofonu kendine çevirip poz vermek için uygun bir ortamdır. Teşekkürler Hollanda.