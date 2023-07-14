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Boğaz'da Demet Akalın şov!

Demet Akalın, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde unutulmayacak bir şova imza attı. Saatler öncesinden açıkhava sahnesine akın eden binlerce hayranına müzik ziyafeti çeken popçu, konserini izlemeye gelenlerden tam not aldı. Demet Akalın, konserin tüm gelirinin Mehmetçik Vakfı’na bağışlandığını duyurdu.

Ekleme: 14.07.2023 - 01:54 Güncelleme: 14.07.2023 - 01:57 / Editör: Ozge Selin
2023 yazının en uzun soluklu konser maratonuna ev sahipliği yapan Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, dün akşam Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde ünlü sanatçı Demet Akalın’ı müzikseverlerle buluşturdu. ‘Dansöz Dünya’ şarkısıyla konserine start veren Akalın, dünden bugüne popüler olan şarkıları, dansları ve büyüleyen sahne enerjisiyle Kuruçeşme sahnesinden rüzgar gibi geçti.

Boğaz'da Demet Akalın şov!

GÖRSEL ŞÖLEN

’Çalkala’, ‘Giderli Şarkılar’, ‘Aşk’, ‘Sebebim’ gibi parçalarıyla müzik şölenine devam eden Demet Akalın, her şarkıya özel hazırlanan şovlarıyla görsel bir şölene imza attı. Bir ara mikrofonunu alarak, sahneden seyircisinin arasına inen ünlü popçu, üç bin kişilik mekânı tek tek dolaştı. En sevilen parçalarını hayranlarının yanında söyleyen Akalın, samimi tavrıyla müzikseverleri mest etti.

Boğaz'da Demet Akalın şov!

GÖZ KAMAŞTIRDI

Sahnesinde ünlü modacı Tolga Çam imzalı birbirinden iddialı üç farklı kostüm giymeyi tercih eden Demet Akalın, zerafeti ve şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Muhteşem konserinde oyun havalarına da yer veren ünlü sanatçı, eğlenceyi ikiye katladı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran müzikseverlerin halay çekerek ünlü popçuya eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Boğaz'da Demet Akalın şov!

ANLAMLI DESTEK

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak anlamlı desteği ile gönülleri fethetti. “Her sene olduğu gibi bu sene de konserlerimizin gelirleri Mehmetçik Vakfı’na gidiyor” sözleriyle bağışı duyuran Akalın, alkış yağmuruna tutuldu. Binlerce kişinin eğlenceye doyduğu gecede unutulmaz bir konsere imza atan ünlü sanatçı, müzikseverlerin hafızalarından çıkmayacak bir şölene imza attı.

Boğaz'da Demet Akalın şov!

"ZORLA İKNA ETTİM"

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir oto tamirci çırağının doğum günü kutlama videosunun yayılmasının ardından bulup aradığını söyleyerek, "İlk ustaları ile konuştum. Anlamadı adam ama sonradan inandı ve tanıdı. 'Yok bizim durumumuz çok iyi' dedi. Çok şekerlerdi. Kütahya'dan geçersem mutlaka bir ayranını içmem lazım onların. Bu kadar pisliğin üzerine tatlı bir video görünce ben aramak istedim. Zorla ikna ettim minik bir hediye yaptım" şeklinde konuştu.

Boğaz'da Demet Akalın şov!

"RAPÇİLER'İN HEPSİ SAYGILI"

Rapçi Uzi ve Mustafa Sandal arasında yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Demet Akalın, "Rapçilerin hepsi saygılı aslında. Mustafa belki bunu söylediğime kızacak ama öğrencileri falan var onun ya. Bazen 'paylaş' diyorum ona da ama paylaşmıyor. Sponsor olmuş sporlarına vs. Uzi de iyi bir çocuk. Güzel çocuklar ya. Onun için biz 33 senedir buradayız" diyerek polemiğe girmedi.

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