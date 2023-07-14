Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi çok sayıda yapımda başrol oynayan 40 yaşındaki ünlü oyuncu Ezgi Mola ile 38 yaşındaki işletmeci Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti.Ezgi Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu. Ezgi Mola; evlendikten 17 gün sonra, 25 Mayıs'ta hamile olduğunu söylemişti.Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyetini duyurmak için yakın arkadaşı olan oyuncu Enis Arıkan sürpriz bir parti düzenledi.Çiftin dostları, ''Jr. Mustafa geliyor'' paylaşımları yaptı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belli oldu.