Az kalsın evi yakıyordu!

MS rahatsızlığına yakalanmasının ardından sağlık sorunları ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yoğun konser maratonundan kalan süreçte Instagram'dan canlı yayın açarak hayranları ile sohbet ediyor. Son dönemde depresif tavırlar sergileyen ünlü şarkıcı, yayınlar ile sevenlerine içini döküyor.Ortaç, son yayınında kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Şarkıcı Serdar Ortaç, bir takipçisinin uyarmasıyla ocağın açık kaldığını fark etti. Hemen yerinden kalkıp ocağı kapatan Ortaç, "Ocak mı ötüyor acaba? Ocak açıkmış... Allah razı olsun. Az kaldı evi yakacaktık" dedi.