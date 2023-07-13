Sıla'dan İlker Kaleli sürprizi!

Sıla Gençoğlu, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda BtcTurk 10. Yıl Konserleri’nde ikinci kez müzikseverlerle buluştu. Sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, repertuvarındaki şarkıları hayran korosuyla hep bir ağızdan söyledi.ÖZKAN UĞUR'U ANDIKonserinin ilk bölümünde geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'un 'Sude' şarkısını söyleyen Sıla, sanat dünyasını yasa boğan usta müzisyeni seyircinin alkışlarıyla andı."ÖZLEDİĞİMİZ HERKESE GELSİN"'Özledim' şarkısını seslendiren Sıla, "Buradan sevgili usta Selami Şahin'e de alkışlarımızı yollayalım. Herkesin muhakkak bu şarkıyı söylediği birileri vardır. Şarkı özlediğimiz herkese gelsin. Bu şarkıda benim de birazcık acım var" sözleriyle duygularını dile getirdi.YAPAY ZEKA DESTEĞİ!Dijital sahnesindeki dev ekranda yapay zeka destekli canlı videoart performansı sunan Gençoğlu, "Bu sene sahnede biraz değişikliğe giderek sıradanlıktan çıkıp, sahnemizi dijitalleştirerek farklılık katmak istedik" şeklinde konuştu."DAHA GÜZEL BİR GECE OLAMAZ"Sıla, kendisinin sözlerini yazdığı, İlker Kaleli’nin bestelediği 'Metelik' şarkısını söyledikten sonra sahneye davet ettiği sevgilisiyle birlikte seyirciyi selamladı."Sahnede sevgilimi öptüm, daha güzel bir gece olamaz" sözleriyle alkışları toplayan ünlü şarkıcı, finali 'Alain Delon' parçasıyla yaptı.