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Necati Şaşmaz hacca gitti!

Son olarak 2016 yılında yayınlanan fenomen dizi 'Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun hac ibadetini yerine getirdiği fotoğrafları takipçileri paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 13.07.2023 - 01:05 Güncelleme: 13.07.2023 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir bir projede yer almayan, 'Polat Alemdar' karakterine hayat verdiği Kurtlar Vadisi dizisi ile ekranlara döneceği yönünde haberlerle gündeme gelen Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği öğrenildi.

Necati Şaşmaz hacca gitti!

Hayranlarının bir döneme damga vuran dizisiyle ilgili müjdeli haber beklediği 51 yaşındaki oyuncu, kutsal topraklarda kendisini fark eden hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Necati Şaşmaz hacca gitti!

Instagram hesabını aktif şekilde kullanmayan Şaşmaz'ın hacca gittiği takipçilerinin paylaşımıyla ortaya çıktı.

Necati Şaşmaz hacca gitti!

Gözlerden uzak bir yaşam süren Necati Şaşmaz'ın hac ibadetini yerine getirdiği kareler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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