Hakan Eratik'in annesi hayatını kaybetti!

Hakan Eratik annesinin ölümüyle sarsıldı. Eratik, "Canım annem Seviye Eratik bir süredir yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini maalesef kaybetti" sözleriyle acı haberi duyurdu.Seviye Eratik, Esenyurt'ta bulunan Ulubatlı Hasan Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak."İZİN İSTEDİN Mİ?"Hakan Eratik, geçtiğimiz sene Asmalımescit'te bulunan bir mekanın kapısında kadın arkadaşıyla objektiflere yansımıştı.Arkadaşıyla mekan içerisinde çok samimi olduğu gözlenen ünlü isim, hava almak için çıktıkları mekan kapısı önünde flaşların patlaması ile panik olmuştu.Oyuncu, muhabirlerin fotoğraflarını çekmesine sert çıkarak; "Arkadaşım ne yapıyorsun, izin istedin mi, bana gelip çekebilir miyim dedin mi? Arkadaşımı korkuttunuz o bu tür şeylere alışkın değil" ifadelerine tepki göstermişti.MERYEM ADA İSMİNDE BİR KIZI VAR2009 yılında nikah masasına oturduğu Yeşim Salkım'dan 2015 yılında boşanan Hakan Eratik'in bu evliliğinden Meryem Ada adında bir kızı var.