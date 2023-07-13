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Beyaz Gazete
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Eşinin doğum gününü sahnede kutladı!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Ören sahilinde düzenlediği '4. Aromaterapi Festivali'nin finalinde Aslı Hünel sahneye çıktı. Festival kapsamında açılan stantları da ziyaret eden şarkıcıyı, kosner sırasında bir sürprizle karşılaştı.

Ekleme: 13.07.2023 - 01:08 Güncelleme: 13.07.2023 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
Yoğun programı nedeniyle Ören'e birlikte gittiği eşinin doğum gününü kutlayamayan Aslı Hünel, sahneye gelen pasta ile Savaş Yurtsever'e yeni yaş sürprizi yapmış oldu.

Ünlü şarkıcı, "Eşimin doğum gününü sizlerle birlikte kutlamak ikimize de sürpriz oldu. Çok kıymetli, unutulmaz bir anı oldu bizim için" açıklamasını yaptı.

Eşinin doğum gününü sahnede kutladı!
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