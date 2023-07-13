Ceylan'dan hüzünlendiren paylaşım!

Ceylan geçtiğimiz yıl kaybettiği ablası Nalan Avcı ile alakalı hüzünlendiren bir paylaşımda bulundu. Ceylan paylaşımında, "Sen gideli bir yıl oldu bacım içim öyle yanıyor ki çok özlüyorum çok" ifadesini kullandı.

Şarkıcı Ceylan geçtiğimiz yıl ablasını kaybetmişti. Ceylan'a bu dönemde en büyük desteği, kendisi ile aynı acıyı yaşayan Alişan vermişti. Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören abla Nalan Avcı, geçen yıl Kurban Bayramı'nda vefat etmişti.Şarkıcı Ceylan, ablası Nalan Avcı'nın ölüm yıldönümünde duygulandıran bir paylaşımda bulundu. "Sen gideli bir yıl oldu bacım içim öyle yanıyor ki çok özlüyorum çok" diyen Ceylan, "Aklımdan hiç gitmiyorsun, her anın aklımda el alem zannediyor biz çok mutluyuz, öyle değil. Vay gidene değil, vay kalana. Allah'ın rahmeti, merhameti üzerine olsun. Mekanın cennet olsun." ifadesini kullandı.