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Beyaz Gazete
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Boşanma sonrası ilk paylaşım

Meslektaşı Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Bülent Şakrak, tatile çıktı. Bülent Şakrak, boşandıktan sonra oğlu Ali ve eski eşi Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Nur Akgün ile çıktığı tatilden çekildiği kareyi yayınladı.

Ekleme: 13.07.2023 - 10:11 Güncelleme: 13.07.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
2015 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinden Ali adını verdikleri oğulları doğdu. Evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, ilişkilerini kurtarmak için çift terapistine de gitti. Ancak ikili evliliklerini kurtaramadı. Ünlü çift, 10 Temmuz'da evliliklerini tek celsede noktaladı. Düvenci ile Şakrak'ın oğlu Okan Ali'nin velayeti annesine verildi.

Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oğlu Ali ve eski eşi Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile birlikte tatile çıktı.

Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçiren Şakrak, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden 'Oğlum Ali, kızım Melisa' etiketi ile takipçileriyle paylaştı.

Boşanma sonrası ilk paylaşım
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