Boşanma sonrası ilk paylaşım

2015 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinden Ali adını verdikleri oğulları doğdu. Evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, ilişkilerini kurtarmak için çift terapistine de gitti. Ancak ikili evliliklerini kurtaramadı. Ünlü çift, 10 Temmuz'da evliliklerini tek celsede noktaladı. Düvenci ile Şakrak'ın oğlu Okan Ali'nin velayeti annesine verildi.Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oğlu Ali ve eski eşi Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile birlikte tatile çıktı.Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçiren Şakrak, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden 'Oğlum Ali, kızım Melisa' etiketi ile takipçileriyle paylaştı.