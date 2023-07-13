Ahu Sungur, eşine poz verdi

Usta oyuncu Ahu Sungur, Star Tv'de yayınlanan programı Bir Şansım Olsa'nın kısa ekran tatilini fırsat bilip ailesiyle tatile çıktı.Ahu Sungur ilk kez tatilinden bikinili paylaşım yaptı. 42 yaşındaki oyuncu, formda fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.Eşi Suat Sungur'a pozlar veren güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı. Ahu Sungur geçtiğimiz aylarda şu paylaşımıyla dikkat çekmişti:"Bir kişi 'Eşini (Suat Sungur) yolda bir kadınla yürürken gördüm. Koyu renk saçlı bir kadının elinden tutuyordu. Kocan seni aldatıyor' diye mesaj attı. Saçlarımı boyattım, yani o kişi bendim. Kocam beni benimle aldatıyor."