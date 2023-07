Simge Sağın'dan İcardi'ye çağrı!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalınan ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, geçtğimiz gün Nişantaşı'nda bir AVM'de kameralara yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sağın, Icardi'nin tekrar sarı-kırmızılı takımla anlaşacağı haberinin verilmesi üzerine; "1 milyara tamamlayalım" diyerek futbolcuya seslendi. Ünlü isim, milyonluk cipiyle de ilk kez görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerle konuşan Sağın, açık hava konserleri için kostüm provasına geldiğini söyledi.



Formunu korumasıyla ilgili soruları yanıtlayan ünlü isim, "Sağlıklı olduğunu öğrendiğimden beri yıllardır yarı oruç tutuyorum. Hem genç tutuyor hem şekerim çıkmıyor. Bütün gün kendimi aç bırakmıyorum. Hamur işi ve şekerli bir şey tüketmiyorum" dedi ve ekledi:



Bende bir sürü şey alerji çıktığı için birçok yemek yasak. Pandemideki aşıdan sonra ağır bir alerji çıktı. Dikkat etmek zorundayım, yoksa gözüm ve yüzüm şişiyor. Kediye, süte, yoğurt ve glutene alerjim çıktı. Laktozsuz yoğurtlar yiyebiliyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum.



"EVRENİN BANA HEDİYELERİ"



Sağın, geçtiğimiz ay Sezen Aksu'nun Spotify'daki aylık dinlenme sayısını geçerek en çok dinlenen Türk kadın şarkıcı olmasıyla ilgili, "Sezen Aksu yine beni geçti. Ben de kendimi takdir ettim. Dinleyimice ve benimle bu yolculuğa çıkan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Barcelona ve New York Times Meydanı'nda 'Harcandıkça'nın tanıtımı ve 'Aşkın Olayım'ın patlamasıyla evrenin bu yıl bana hediyeleri oldu" dedi.



Geçtiğimiz sene 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin yeniden sarı-kırmızılı takımla anlaştığı haberlerine şarkıcı, "Ben çok sevindim. Benim şarkım daha çok çalacak. Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım Icardi'ciğim" diyerek, sevinç çığlığı attı.



"ŞARKININ DEĞERİNİ BULMADIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"



Icardi ile eserin müzik listelerinde üst sıralarda yer almasına Sağın, "Bazı şeyler bazı şeyleri tetikliyor. Hayatınızda enerjisi güçlü ve başarılı biri size dokunduğunda siz de bir şey tetikleyebilir. Şarkının değerinin bulmadığını düşünmüyordum ama öyle bir şey oldu ki üstünün üstü oldu. 7'den 70'e herkes dinliyor" şeklinde konuştu.



41 yaşındaki şarkıcı, "Şöhretin geç geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Allah'ın bana başarıyı bu yaşta nasip ettiğini düşünüyorum. 20'li yaşlarımda bunun kıymetini bilemeyebilirdim. Kendimi en iyi hissettiğim yaştayım. Beğenmediğim bir yer olursa, estetik doktoruna gidip değiştiriyorum. Ruhumu seviyorum. Tamam dediğim dönemi yaşıyorum" yanıtını verdi.



"AŞKA ZAMANIM YOK"



Ünlü isim, "Hayatınızda eksik dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna, "Aşk yok. İş var. Yazan da yok. Aşka zamanım yok. Zamanım olsa da iki gün İstanbul'dayım beş gün yokum. Hangi erkek idare edebilir?" cevabını verdi.



Gülşen ile birlikte sahne kıyafetlerinin çok konuşulduğu hatırlatılan Simge Sağın, "Çok güzel. Konuşulmak hoşuma gidiyor. İyi ya da kötü her şey bu işin bir parçası o yüzden rahatsız olmuyorum. Tüm yorumları okuyorum. Doğru eleştiriyi alıyorum. Daha çok konuşulsun. Zeki Müren'in, 'Konuşulmadığında zaten yoksun' diye lafı vardır. Her konuşana teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



MİLYONLUK CİP!



Bu arada ünlü şarkıcı, yeni aldığı milyonluk cipiyle de ilk kez görüntülendi.