Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı!

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar'da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, geçtiğimiz cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.GİTARI TABUTUNUN BAŞINDAMüzisyen kişiliğinin yanı sıra rol aldığı dizi ve filmlerde de adında söz ettiren Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen veda törenine çok sayıda sanatçı katıldı. Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu.BAKAN ERSOY: HER SÖZDE, HER DUYGUDA BİR EKSİKLİK BIRAKACAKKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Ne dersek diyelim eksik kalacak bir anın sözlerindeyiz. Türk müziğini bir efsanesini sonsuz aleme bugün birlikte uğurluyoruz. Müziğinden ekranda ve sinema perdesinde bize hayran bırakan doğallığından, kişiliğinden, nereden başlarsak başlayalım sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan Uğur. Ama inanıyorum ki MFÖ hepimizin duygu dünyasında çok ayrı bir yer edindi. MFÖ sadece 3 harften oluşan ama her duyguyu anlatmaya yeten koca bir alfabeydi bizim müziğimizde. Dolayısıyla Özkan Uğur'un vefatı, her sözde, her duyguda bir eksiklik bırakacak. Müziğinin değerini derinliğini, bu veda anında ancak bu şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum. 3 kez kanseri yendi ama çok yoruldu. O yorgunluk bugün bizim aramızdan onu aldı. Hepimizin içi acıyor. Onun adını duyduğumuzda gözümün önüne daima gülümseyen siması geliyor. Dolayısıyla Özkan Uğur'un hatırası da, sanatı da, hep o gülümseyen, gülümseten çehresiyle anılarımızda yaşayacak, yaşatacağız. Sanatçı çok ağır bir unvandır. Bunu hakkıyla taşıyabilen insanları anlatmak, o insanlara veda etmek çok ama çok zor. İyi ki vardın, iyi ki bir sanatçı oldun ve bizlerin hayatlarına dokundun. Sana Allah'tan rahmet diliyorum büyük usta. Kabrin nur, mekanın cennet, ruhun şad olsun' diye konuştu.'YOĞUN BAKIMDA BİLE MFÖ DİNLİYORDU'Törenin moderatörlüğünü yapan oyuncu Zafer Algöz, törende yaptığı açıklamada yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi: Bulunduğu yere enerji getiren, canlılık getiren, hayat dolu bir insan kaybetti Türkiye. Vefat etmeden 10 gün önce yoğun bakımda ziyaret kendisini. Bilinci açıktı. Yoğun bakımda bile MFÖ dinleyip parmakları gitar çalıyor gibiydi. 69 yıllık hayatının neredeyse 60 yılını müzik ve sanatla geçirdi. Müthiş bir başarı hikayesi. Gelmiş olduğu noktaya tırnakla kazıya kazıya gelmiş bir isim. Hepimizin başı sağ olsun.Törende konuşma yapan Mazhar Alanson ve Fuat Güner yaptıklarıyla açıklamalarda gözyaşlarına boğulurken salondakilere de duygusal anlar yaşattı.FUAT GÜNER: HİÇBİR GÖZYAŞI ONUN ACISINI İÇİMİZDEN ATTIRAMAZMFÖ üyelerinden Fuat Güner, 'Özkan, bu salonda bulunan herkes için, hatta ülkemizdeki herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri çok yetenekli sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı müzisyen kimileri de neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, ağabey olarak görür. Bizim için, benim için Özkan tam 52 yıllık dostum, iş ortağım. Hiçbir söz, hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan'ım, yeniden buluşmak için hoşça kal' dedi.MAZHAR ALANSON: NASIL DA GİTTİN ÖZKAN'IM, BÖYLE BIRAKILMAZ Kİ…Kaybettiği yakın dostuna 'Ele Güne Karşı Yapayalnız' şarkısının sözleriyle seslenen Mazhar Alanson, 'Şu anda burada olduğunu hissediyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak. Bir konuşma hazırlayamadım. İki üç gündür halimiz darmaduman. Eşi ve oğlu Alişan'a baş sağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor, derken Zafer Özkan'ın meşhur lafları vardı, sözleri vardı. Şifreli, üçümüz bir arabada kimsenin anlamamasını istediğimiz mevzuyu kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneği konusunda, uğraştığı sanat dallarındaki başarısı yeteneği tartışılmaz. Onu herkes biliyor. Özkancığım… Yetenekli olduğunu sen de için için biliyordun hissediyordun ama bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Meğer bütün Türkiye severmiş tanıyan, tanımayan herkes… Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız. Çaresiziz. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Gitmeden önce Özkan'a bir şey söylemek istiyorum. Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım, böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Deli diyorlar bize ah bu ayrılık, Özkan'ım' diye konuştu.'KABULLENMEK ÇOK ZOR'Annesiyle birlikte kürsüye gelen oğlu Alişan Uğur 'O bizim üç kişilik çekirdek ailemizin temeliydi. Birbirimizle çok güldük, eleştirdik, kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Şimdi görüyoruz ki o, çocuk, genç, yaşlı, her görüşün, her kesimin ve her takımın bizim tahminlerimizin kat be kat üstünde sevgilisiymiş. Babam, kim olduğuna hiç bakmadan tüm çevresine bonkörce saçtığı iyiliği, neşesi, naifliği, çalışkanlığı ve yeteneğiyle, gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını ister, küsleri barıştırır, hiç kimsenin arkasında asla konuşmaz, kimsenin dedikodusunu etmezdi. Benim babam bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir yetenekti. Olağanüstü bir şarkıcı ve basçı olan babamın çok sevgili MFÖ'süyle birlikte Türkiye'nin müzik tarihine vurdukları damga, nesiller boyu kalıcı olacaktır. Kendine has müziği, doğaçlamaları, ve mükemmel oyunculuğuyla çok evlere girdi. Gönüllere taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Espri kabiliyetini asla yitirmedi. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı Özkan'ca egzersizleri, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu artık ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Babam hakkında dili geçmiş zamanla konuşuyor olduğuma inanmak, kabullenmek çok ama çok zor. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu, boşlukta süzülüyoruz adeta… Bunun için de canımızın içi yüce yaradanın rahmeti üzerinde olsun. Hep içimizde, yanımızda olacaksın. Hoşça kal' diye konuştu.Eşi Aysun Aslan Uğur ise 'Şu an söyleyecek bir şeyim yok. Özkan Uğur'muz için sizden bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum' şeklinde konuştu.Öte yandan törende Özkan Uğur için hazırlanan VTR izlendi. Sanatçının MFÖ ile müzik yolculuğundan kesitler ve rol aldığı yapımlardan görüntülerin yer aldığı video dakikalarca ayakta alkışlandı.'ONU SEVMEYEN BİR KİŞİ BİLE YOKTUR'Törenden önce basın mensuplarına konuşan Cem Özer, “Özkan, çok sevdiğim, değerli bir insandı. Zaman zaman birlikte de bir şeyler yaptık. Etrafına neşe kaynağıydı. Sanırım onu sevmeyen bir kişi bile yoktur. Gitmesine çok üzüldüm” şeklinde konuştu.CEM YILMAZ'IN GÖZYAŞLARIÖzkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde, usta sanatçıyla birçok projede yer alan Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı.ROL ARKADAŞI DA TÖRENDEÖzkan Uğur için AKM düzenlenen anma törenine, ünlü ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Cennet Mahallesi' adlı dizideki rol arkadaşı Çağla Şıkel de katıldı.KALABALIK CAMİ AVLUSUNDAN TAŞTIÖzkan Uğur'un cenazesi törenin ardından Taksim Camii'ne getirildi. Burada bekleyen kalabalık, sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutunu alkışlar eşliğinde karşıladı. Zaman zaman izdihamların yaşandığı cenazede, basın mensupları tabut başına alınmadı.Cenaze namazı öncesi Taksim Camii'nde dualar okundu, gelenlere irmik helvası ikram edildi. Özkan Uğur'un cenazesine gelen kalabalık camii avlusuna sığmayınca dışarıya taştı. Kılınan namazın ardından merhum sanatçının naaşı, alkışlarla cenaze arabasına taşındı. Özkan Uğur'un cenazesi öğle namazına müteakip Taksim Cami'de kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.Özkan Uğur'un cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Gülben Ergen, Metin Özülkü, Gökhan Özoğuz, Uraz Kayğılaroğlu, Aras Bulut İynemli, Ozan Güven, Teoman, Ömür Gedik, Defne Samyeli, Çağlar Çorumlu gibi çok sayıda sanatçı ve Özkan Uğur seveni katıldı. Merhum sanatçının eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, taziyeleri kabul etti.'HERKESE NASİP OLMAZ'Acun Ilıcalı, “Bazı insanlar için derler ya ‘Melek gibi adamdı' diye. Özkan abi için söyleyebileceğim tek şey melek gibi adamdı. Kendisiyle geçirdiğimiz süre içerisinde yakından tanıma fırsatı buldum. Eşi benzeri bulunmayan, pozitif, bizi mutlu eden, bizi bir şeyler katan abimizdi. Allah herkese böyle anılmayı nasip etsin. Tüm Türkiye'nin benimle aynı duyguları paylaştığını görüyorum. Bu da herkese nasip alacak bir şey değil. Rahmetli olduğunuz zaman arkada böyle güzel şeyler bırakmak lazım. Özkan abi hepimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak” ifadelerini kullandı.AKILLI İLAÇ TEDAVİSİ GÖRÜYORDUNisan 2022'de hastalığının nüksettiğini duyuran 69 yaşındaki sanatçı, 'Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle' demişti.ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU! 'BU SESİ UNUTMAYACAĞIZ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' mesajını yazdı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.ÖZKAN UĞUR KİMDİR?Birçok sinema filmi ve televizyon dizilerinde de rol almış Özkan Uğur, MFÖ grubuyla geniş kitlelerce tanındı. Kaygısızlar, Kurtalan Ekspres, Ter, Dostlar Orkestrası, Ersen Dinleten ile Dadaşlar gruplarında yer aldı. Özkan Uğur, 1980'lerden itibaren Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le olan çalışmalarına yoğunluk verdi. Ferhan Şensoy'un 'Şahları da Vururlar' ve 'Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı' adlı oyunlarında Güner'le birlikte müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı. 1984 yılında ise üç eski arkadaş 'MFÖ' olarak ilk albümlerini yayımladı. 'Ele Güne Karşı' ile şöhreti yakalayan grup, 1985 yılında 'Diday Diday Day', 1988 yılında da 'Sufi' şarkısı ile Eurovision'a katıldı.'Karışık Pizza' filmi için ilk kez solo olarak mikrofonun başına geçen Uğur, 'Maksat Muhabbet Olsun' şarkısını kaydetti. Cem Yılmaz'ın 'G.O.R.A.' filmi için de 'Olduramadım' şarkısını söyledi ve projede rol aldı.Türk sinemasının önemli yapıtları arasında gösterilen Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı 'Eşkıya' filminde rol aldı. 1998-2001 yılları arasında 'İkinci Bahar' dizisinde Zabıta Şecaattin rolüyle de izleyicinin karşısına çıktı.'A.R.O.G.' filminde ise Dimi rolünde oynamıştır. 2009 yapımı olan 'Yahşi Batı' filminde de Kızılderili şefi Kızılkayalar rolüyle beyazperdede Cem Yılmaz'a eşlik etmiştir. 2014 yılında 'Pek Yakında' filminde Ejder rolüyle beyazperdeye bir kez daha çıkmıştır.Özkan Uğur ayrıca, Sezen Aksu, Tarkan, Aşkın Nur Yengi, Nev, Yavuz Çetin, Baba Zula, Ayhan Sicimoğlu ve Asya gibi sanatçıların bazı albümlerinde vokalde yer aldı.