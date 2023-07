Metin Yıldız'dan evlilik açıklaması

'Çok Güzel Hareketler' programı ile şöhreti yakalayan Metin Yıldız, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan boşanma iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.48 yaşındaki oyuncu, “Biz yaklaşık 3.5 yıldır beraberiz ve 1.5 yıldır da evliyiz. 7/24 bir aradayız, birbirimizi çok seviyoruz. Her ilişkide, her evlilikte zaman zaman anlaşmazlıklar olabilir. Bu durumda önemli olan toparlamak, sevdiğin için emek vermektir.Sadece ve sadece emek verenler, birbirini çok seven ve aşkla gönülden bağlı olanlar bu sorunları aşabilir. Biz birbirimizi sadece sevmiyoruz, aynı zamanda çok aşığız. Bu aşk öyle kolay yıkılacak bir duyguyla örülmedi. Dolayısıyla kolay kolay kopmaz. Hiçbir sorun yok, ilk gün ne düşünüyorsak bugün de birbirimiz hakkında aynı şeyi düşünüyoruz.Sonsuza kadar beraber yürümek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Boşanacağımız için sevinenler varsa sevinmesinler, boşanmıyoruz." ifadelerini kullandı.