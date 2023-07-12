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Atakan Çelik'ten minik kızıyla yeni poz

2017'de hayatını birleştiren Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak Çelik, geçtiğimiz günlerde anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Atakan Çelik, minik kızıyla yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 12.07.2023 - 02:12 Güncelleme: 12.07.2023 - 02:15 / Editör: Ozge Selin
'Çok Güzel Hareketler 2'de canlandırdığı tiplemelerle ünlenen Atakan Çelik, 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ve 'Ramo' gibi yapımlarda da rol almıştı. Aynı zamanda bestecilik ve şarkıcılık kimliği de bulunan Çelik, 2017 yılında Zeynep Mızrak Çelik ile nikâh masasına oturmuştu.

Atakan Çelik'ten minik kızıyla yeni poz

KIZLARINA 'NEFES' ADINI VERDİLER

Mutlu evlilikleri devam eden çift, geçtiğimiz günlerde ise bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. İkili, kızlarına Nefes adını vermişti.

Atakan Çelik'ten minik kızıyla yeni poz

Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak Çelik, kızlarıyla çekilen ilk karelerini Instagram hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla takipçilerinin beğenisine sunmuş ve altına şu notu düşmüştü:

En uzun gün, en güzel güne dönüştü… 21 Haziran’da geldi Nefes’imiz… Yarınlara hevesimiz oldu. Zorlu ve bir o kadar da keyifli bir süreç olduğu için gönülden teşekkür etmek istediğim kişiler var. Belki başkalarının işini kolaylaştırır bu teşekkürlerim. Yenidoğan bölümünde çalışan bütün ebe ve hemşirelere çok teşekkür ederim. Bizi tüm süreçte çok rahatlattılar. Nefes daha erken gelmek istediği için tüm hazırlıklar son dakikaya kaldı. Yetişemez dedik ama onlar başardı.

Atakan Çelik'ten minik kızıyla yeni poz

''BABASININ KÜÇÜK MAYMUNU''

Günler önce baba olmanın mutluluğunu yaşayan 33 yaşındaki ünlü isim, minik kızı Nefes ile yeni karesini paylaştı. Çelik, kızıyla olan karesine ise ''Babasının küçük maymunu'' notunu düştü. Takipçileri ünlü ismin paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

Atakan Çelik'ten minik kızıyla yeni poz


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