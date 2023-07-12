Atakan Çelik'ten minik kızıyla yeni poz

'Çok Güzel Hareketler 2'de canlandırdığı tiplemelerle ünlenen Atakan Çelik, 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ve 'Ramo' gibi yapımlarda da rol almıştı. Aynı zamanda bestecilik ve şarkıcılık kimliği de bulunan Çelik, 2017 yılında Zeynep Mızrak Çelik ile nikâh masasına oturmuştu.KIZLARINA 'NEFES' ADINI VERDİLERMutlu evlilikleri devam eden çift, geçtiğimiz günlerde ise bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. İkili, kızlarına Nefes adını vermişti.Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak Çelik, kızlarıyla çekilen ilk karelerini Instagram hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla takipçilerinin beğenisine sunmuş ve altına şu notu düşmüştü:En uzun gün, en güzel güne dönüştü… 21 Haziran’da geldi Nefes’imiz… Yarınlara hevesimiz oldu. Zorlu ve bir o kadar da keyifli bir süreç olduğu için gönülden teşekkür etmek istediğim kişiler var. Belki başkalarının işini kolaylaştırır bu teşekkürlerim. Yenidoğan bölümünde çalışan bütün ebe ve hemşirelere çok teşekkür ederim. Bizi tüm süreçte çok rahatlattılar. Nefes daha erken gelmek istediği için tüm hazırlıklar son dakikaya kaldı. Yetişemez dedik ama onlar başardı.''BABASININ KÜÇÜK MAYMUNU''Günler önce baba olmanın mutluluğunu yaşayan 33 yaşındaki ünlü isim, minik kızı Nefes ile yeni karesini paylaştı. Çelik, kızıyla olan karesine ise ''Babasının küçük maymunu'' notunu düştü. Takipçileri ünlü ismin paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.