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Alişan yeğeninin doğum gününü kutladı!

Alişan, 2021 yılının temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan şarkıcı, kardeşinin eşine ve çocuklarına sahip çıkmıştı. Alişan, son olarak yeğeni Ceylan'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Ekleme: 12.07.2023 - 02:42 Güncelleme: 12.07.2023 - 02:44 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.

Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı; yeğeni Ceylan'ın doğum gününü kutladı.

Alişan yeğeninin doğum gününü kutladı!

DUYGUSAL MESAJ

2.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Ceylan ile çekilen karelerini yayınlayan ünlü isim, yeğeni için duygusal bir mesaj da yazdı.

Alişan yeğeninin doğum gününü kutladı!

Paylaşımına, "Benim küçük aşkımın doğum günü bugün, 9 yaşına bastı Ceylan’ım" diyerek başlayan Alişan; şu ifadeleri kullandı:

Amcan seni çok seviyor, hiç unutma olur mu? Senin için yapamayacağı şey yok Allah’ın izniyle... Allah bana nefes verdikçe senin hep yanında olacak... Seni çok seviyorum amcam. Sağlıkla inşallah nice güzel yaşlarını görelim. Doğum günün kutlu olsun Ceylan’ım.

Alişan yeğeninin doğum gününü kutladı!

EŞİNDEN YORUM GECİKMEDİ

Alişan'ın bu duygu dolu paylaşımına, eşi Buse Varol'dan da "Canım Ceylusum. iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz" yorumu geldi.
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