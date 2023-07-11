Özgü Namal'dan duygusal açıklama!

Özgü Namal'ın yoga ve nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020 tarihinde yaşamını yitirmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 53 yaşında hayata gözlerini yummuştu.'Organize İşler', 'Kurtlar Vadisi', 'Beynelmilel', 'Hanımin Çiftliği' ve 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' gibi projelerde yer almasına karşın evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ünlü isim, eşinin vefatından sonra İstanbul'a dönmüştü.EKRANLARA DÖNÜYORNamal, uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu. Gelen teklifleri elini tersiyle iten Namal 10 yıl sonra ekrana dönme kararı verdi.SAHNEDE KONUŞMA YAPTIYeni dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal Emir Ersoy'un sahnesinde ortaya çıktı. Sahnede çılgınlar gibi eğlenen güzel oyuncu daha sonra mikrofonu eline alarak kısa bir konuşma yaptı."HAYATIM SONSUZA KADAR DEĞİŞTİ"Özgü Namal konuşmasında eşinin anı kaybını hatırlayarak "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi.