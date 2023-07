Mustafa Ceceli'den romantik paylaşım!

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, geçtiğimiz aylarda yaptığı 'Mustafa saçlarını sarıya boyarsa onu eve almam!' açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ise Bebek'te görüntülenen çiftten Ceceli, eşinin bu sözlerinin hatırlatılması üzerine verdiği cevapla güldürmüştü.''SARI SAÇI ÇOK SEVİYORDUM''Bir dönem sarı saçlarıyla gündeme gelen Ceceli, konuk olduğu '2. Sayfa' programında 'Çok seviyordum sarı saçı. Bıraksan şu an yapmaya hazırım. Ya nefret ediliyordu, ya çok seviliyordu. Nefret edenler daha çoktu' demişti.'EVE ALMAM!'Ceceli'nin eşinin eski halinden nefret ettiğini dile getirmesi üzerine, Selin İmer programa telefonla bağlanmış ve 'Mustafa bir gün saçlar sapsarı eve girse ne yaparsın?'' sorusuna şu cevabı vermişti:Sarı saçlarla kapıya gelirse eve almam. Eve almam ya da kapıda boyarım öyle alırım. Ben engellemesem yine saçlarını sarı yapar. Evlendikten sonra dolabını devirdim. Çiçekli, puantiyeli, tuhaf desenli olanları çıkarttım aradan. Mustafa'nın bütün alışverişini ben yapıyorum. Üstündeki gömleği de ben aldım. Kendim için alışverişe çıktığımda ona da bir şey almadan dönmem.''MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI HANIMI DİNLEMEK''Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, geçtiğimiz haftalarda ise Bebek'de görüntülenmişti. Eşinin, 'Saçını sarı yaparsa eve almam' cümleleri de sorulan Ceceli, kahkaha atarak şöyle yanıt vermişti: ''Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek''YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILARMagazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Mustafa Ceceli ile Selin İmer, son olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla gündeme geldiler. Ünlü çift, evliliklerinin 6'ncı yılını kutladı.''İYİ Kİ HAYATIMDASIN''2017'de nikah masasına oturan ikilden Ceceli, eşiyle çekilen bir karesini, Instagram hesabından ''Bugün 6. evlilik yıl dönümüz. Güneş seninle her gün farklı doğuyor. İyi ki hayatımdasın'' notunu düştü.İmer ise eşiyle dans ettiği anları paylaşıp altına ''Bugün yolculuğumuzun 6. yıl dönümü. Her an harika'' notunu düştü. İrem Derici, Selin İmer'in paylaşımına ''En sevdiğim çift! Kutlu olsun, sonsuz olsun'' yorumunda bulundu.