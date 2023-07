İsmail Balaban'a eşinden övgü

Altın kemerli İsmail Balaban'la 2021 yılından bu yana Kırkpınar'da baş boyunda güreşen Yusuf Can Zeybek, yakın tarihte 24. Kumluca Yağlı Güreşleri ile 2. Kaş Yağlı Güreşleri'nde karşı karşıya gelmiş, bu müsabakaları Balaban kazanmıştı.662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.Survivor'da tanışıp evlendiği eşi İlayda Şeker, pehlivan eşini yere göre sığdıramadı."Aslan kocam benim" diyerek paylaşım yapan Survivor İlayda "İsmail Balaban'ın eşi olmak böylesine güzel heyecanları yaşamak demekmiş... Her zaman nasip ve kısmet diyerek yola çıktık. Allah'tan hep en hayırlısını istedik.Adil mücadelen hiçbir zaman pes etmeyişin karşısında sana bir kere daha hayran kaldım. Hayattaki en büyük şansım." dedi.