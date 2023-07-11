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Hatice Şendil güzellik sırrını verdi

Yüzündeki değişimle dikkat çeken Hatice Şendil, 'Günaydın' notu düşerek sabah rutinini paylaştı.

Ekleme: 11.07.2023 - 09:13 Güncelleme: 11.07.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan 'İyilik' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hatice Şendil'in yıllar içindeki değişimi geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.

'Günaydın'

Şendil, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu 'Günaydın' notu düşerek sabah rutinini paylaştı.

Yüzündeki değişimin sırrı olarak yorumlanan bu videoya yorum yağdı.

Hatice Şendil güzellik sırrını verdi
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