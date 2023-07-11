Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı!

Ceyda Düvenci, dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla katlanmıştı.AYRILIK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELDİLEREvlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Düvenci ve Şakrak'ın boşanmaya karar verdiği ortaya çıktı.BOŞANDILAR2. Sayfa'daki habere göre; Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü."KARARI BEN VERMEDİM"Ceyda Düvenci, sosyal medyadan kendisine “Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip… Onu kendi evladından ayırmayacak kadar bence bu güzel adamı bırakma. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz” yazan talipçisine “Kararı ben vermedim maalesef” yanıtını vermişti.