Yeğeninden duygusal paylaşım

Özkan Uğur 69 yaşında vefat etti. Hem müzisyenliği hem de oyunculuğu ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özkan Uğur'un vefatı, 7'den 70'e herkesi hüzne boğdu. Uğur'un yeğeni Özlem Uğur, amcasının kaybetmenin acısını yaptığı paylaşımla ifade etmeye çalıştı.Özlem Uğur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Canımız , biriciğimiz, kıymetlimiz canım amcam, biz sana doyamadık. Üzüntümü anlatacak kelimem yok. Son ana kadar bekledik. Şimdi babamın yanında sonsuza kadar birliktesin. Rabbim tüm sevenlerine sabır versin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Sürecimde yanımda olan ve olacak olan herkese minnettarım. Sabretmekten başka çare yok. Melekler hep yanında olacak. Hep güleceğiz seninle yeniden.'