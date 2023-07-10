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Beyaz Gazete
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Ünlü çiftten yıl dönümü kutlaması!

Eşi Kadir Doğulu'nun (41) geçtiğimiz günlerde Çeşme Alaçatı'daki bir mekanda kadınlarla samimi şekilde görüntülenmesinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül (30), ayrılık iddialarını reddetmişti. Ünlü çiftten evlilik yıl dönümlerime özel paylaşımlar geldi.

Ekleme: 10.07.2023 - 01:53 Güncelleme: 10.07.2023 - 01:55 / Editör: Ozge Selin
Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülenmişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" demişti.

Ünlü çiftten yıl dönümü kutlaması!

"NORMAL BİR KONUŞMA"

Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" demiş ve aralarında bir kriz olmadığını söylemişti.

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR

Aldatma iddialarına kulak asmayan Neslihan ve Kadir Doğulu çiftinden evlilik yıl dönümlerine özel paylaşım geldi.

Ünlü çiftten yıl dönümü kutlaması!

YEDİNCİ YILLARINI KUTLADILAR

Yedinci yıllarını kutlayan oyuncu ikili, yaptıkları paylaşımla birlikte ayrılık iddialarını yalanlamış ve aşklarının dolu dizgin devam ettiğini belirtmiş oldu.
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