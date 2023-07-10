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Serdar Ortaç yeni şarkısını duyurdu!

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, yeni şarkısı 'Pare Pare'nin çıkış tarihini Instagram'dan yayınladığı bir video ile duyurdu. Ortaç'ın yeni şarkısı hakkında söylediği ''Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış'' şeklindeki sözleri ise gündem oldu.

Ekleme: 10.07.2023 - 01:56 Güncelleme: 10.07.2023 - 01:59 / Editör: Ozge Selin
Pop müziğin en başarılı isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde 8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından canlı yayın açmış ve takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

''ŞÜKÜRLER OLSUN İYİYİM''

Yıllardır sağlık sorunları yaşayan ve ataklar halinde gelişen MS hastalığıyla (Multipl Skleroz) mücadele eden ünlü şarkıcı, ''Nasılsın?'' sorusuna ''Şükürler olsun iyiyim'' yanıtını vermişti. Tatile gitmeyeceğini belirten Ortaç, yeniden evlenip evlenmeyeceği sorusunu ise ''Evlenmeyeceğim'' diye yanıtlamıştı.

Serdar Ortaç yeni şarkısını duyurdu!

KEYİFSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

53 yaşındaki şarkıcının durgun hali ise dikkatlerden kaçmamıştı. Ortaç'ın keyifsiz halini gören takipçileri, Güne pozitif enerjiyle gelsen, şu ruh halinden çıksan'', ''Hadi toparlan artık'', ''Hayatını heba ediyorsun. Bence spora başla'', ''Sana ne oldu böyle? Kendini bırakma'', ''Ayağa kalk artık kendine gel'', ''Seni böyle görmek istemiyoruz'', ''Artık lütfen yüzün gülsün'', ''Sen aşk adamısın, eski enerjine dön'', ''Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü bir başkası yapamaz'' gibi yorumlarda bulunmuştu.

Serdar Ortaç yeni şarkısını duyurdu!

''BİN KERE SÖYLEDİM SANA''

Serdar Ortaç'a gelen yorumlar arasında en dikkat çekeni ise Sinan Akçıl'ın yaptığı yorum olmuştu. Ortaç'ı bu konuda daha önce de uyardığının altını çizen Akçıl, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ortaç ne yapıyorsun böyle? Bin kere söyledim sana seni çok sevdiğim için. 'Şu star ceketini tekrar giy' diye. Eski Serdar gibi gizemini koru, enerjini sahnede göster. Hastalığı da düşünce yapınla yen diye. 'Haklısın' dedin ama aynı şeyler. Üzülüyorum, çok önemli bir adamsın. Ama hiçbir zaman farkına varamıyorsun ya da hepimizle dalga geçiyorsun.

Serdar Ortaç yeni şarkısını duyurdu!

'ÇOK KONUŞMAK İSTİYORSAN ARA BENİ''

Yaptığı yoruma gelen eleştiriler üzerine bir yorumda daha bulunan Akçıl, ''Saçma TikTok yayınlarını bitirdin şimdi de Instagram yayınları mı başladı? Yapma Ortaç. İhtiyacın yok. Çok konuşmak istiyorsan ara beni saatlerce dertleşirim seninle. Seni çok sevdiğim için yazmak zorundayım bunu ve yukarıda yazdığımı'' demişti.

Serdar Ortaç yeni şarkısını duyurdu!

''BENİM CANIM ÇIKMIŞ''

Instagram hesabından son açtığı canlı yayında, yeni şarkısı 'Pare Pare'nin çıkış tarihini duyuran Ortaç ''Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış'' şeklinde konuştu. Ünlü popçu, bir takipçisinden gelen soru üzerine ise ''Yok oldukça mutluyum'' yanıtını verdi.

Son dönemde olduğu gibi yine keyifsiz gözüken ünlü ismin, 11 Temmuz 2023 Salı günü dinleyiciyle buluşacak olan yeni şarkısı için heyecansız olması hayranlarını şaşırttı. Ortaç'ın yeni şarkısıyla ilgili açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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