Sahneden erken ayrıldı

Orkestrası yolu kaybeden Semicenk, sahneden özür dileyerek ayrıldı.

Festivalde konser vermek için Zonguldak Ereğli'ye yola çıkan Semicenk ve orkestra ekibi, orkestra ekibinin kazara Devrek istikametine sapması sonucu birbirini kaybetti.



Playback yaptı



Uzun süre orkestra ekibi ile iletişim sağlayamayan Semicenk, konsere yetişmek için yola devam etti. İlçeye gecikmeli ulaşan Semicenk, orkestra ekibi olmaması nedeniyle sahnede playback yapmak zorunda kaldı.



Birkaç parça seslendiren Semicenk, Ereğli'ye bir daha gelme sözü vererek sahneden ayrıldı. Öte yandan Semicenk'in orkestra ekibinin, kazara başka bir güzergaha gittiği ve olumsuz hava şartları nedeniyle kendileriyle iletişim kurulmakta zorlanıldığı öğrenildi.



"Orkestram doğal afetlere maruz kaldı"



Sahneye çıkarak kendisini dinlemeye gelen kalabalığa hitap eden Semicenk, "Yaşanan afetlerden dolayı herkese geçmiş olsun diyorum. Bu akşam orkestram doğal afetlere maruz kaldıkları için bana eşlik edemediler. Ben gelebildim, sizleri görebilmek için. Bu açıklamayı kendim yapmak istedim. Bu akşamlık beni maruz görürseniz daha sonrasında çok güzel bir konserde buluşacağız." diye konuştu.