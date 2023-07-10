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Hande Yener'in konseri iptal edildi

Sahnesiyle çok konuşulan Hande Yener'in, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Aromaterapi Festivali kapsamında vereceği konser son anda iptal edildi.

Ekleme: 10.07.2023 - 09:18 Güncelleme: 10.07.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Çıkardığı şarkılar kadar sahnede giydiği kıyafetlerle de dikkat çeken 50 yaşındaki Hande Yener, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Aromaterapi Festivali kapsamında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyordu.

Yener'in konseri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından son dakika iptal edildi.

Yener, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, sevenlerine konuyla ilgili bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

"Bu akşam gerçekleşecek olan Balıkesir konserimiz, bazı gelen tepkiler üzerine Balıkesir Belediyesi tarafından maalesef iptal edilmiştir.

Her türlü görüşe saygı duyuyorum ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum.

"Başka bir zaman görüşmek dileğiyle"

Enerjimle ve tüm sevgimle sahnede olmaya, karşılıklı şifalanmaya devam edeceğim, bu değişmez. Başka bir zaman görüşmek dileğiyle Balıkesir. Hümanist olmak ve toplumu ayrıştırmamak en uygun. Ve hep tercihim bu."
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