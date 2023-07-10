Göksel'in konserinde talihsiz kaza!

Şarkıcı Göksel, bir süredir hazırlığını sürdürdüğü konserine dün gece çıktı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen ve özel tasarımı ile dikkat çeken Göksel konserinde, istenmeyen bir kaza yaşandı. Ön sıralarda oturan iki kişi, havai fişek nedeniyle yaralandılar.Snob Magazin'de yer alan habere göre; 3 saate yakın süren konserde talihsiz bir kaza yaşandı. Gösterinin bir parçası olarak havaya atılan havai fişekler, iki kişinin yaralanmasına neden oldu.Biri elinden diğeri kafasından yaralanan iki vatandaş hemen ambulansla Taksim'deki hastaneye kaldırıldılar. Yaralanan kişilere dikiş atıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.