Göksel'in konserinde talihsiz kaza!
Göksel'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen konserinde havai fişek kazası yaşandı. İki dinleyici havaya atılan havai fişeklerden dolayı yaralanıp hastaneye kaldırıldılar. Biri elinden diğeri ise kafa kısmından yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şarkıcı Göksel, bir süredir hazırlığını sürdürdüğü konserine dün gece çıktı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen ve özel tasarımı ile dikkat çeken Göksel konserinde, istenmeyen bir kaza yaşandı. Ön sıralarda oturan iki kişi, havai fişek nedeniyle yaralandılar.
GÖKSEL KONSERİNDE TALİHSİZ KAZA
Snob Magazin'de yer alan habere göre; 3 saate yakın süren konserde talihsiz bir kaza yaşandı. Gösterinin bir parçası olarak havaya atılan havai fişekler, iki kişinin yaralanmasına neden oldu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Biri elinden diğeri kafasından yaralanan iki vatandaş hemen ambulansla Taksim'deki hastaneye kaldırıldılar. Yaralanan kişilere dikiş atıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
GÖKSEL KONSERİNDE TALİHSİZ KAZA
Snob Magazin'de yer alan habere göre; 3 saate yakın süren konserde talihsiz bir kaza yaşandı. Gösterinin bir parçası olarak havaya atılan havai fişekler, iki kişinin yaralanmasına neden oldu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Biri elinden diğeri kafasından yaralanan iki vatandaş hemen ambulansla Taksim'deki hastaneye kaldırıldılar. Yaralanan kişilere dikiş atıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.