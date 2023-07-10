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Ezgi Şenler'den Buray'a moral öpücüğü...

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ezgi Şenler (30) ile şarkıcı Buray'ın (39) ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Şenler, konser öncesi sevgilisinin kulisindeki ayna karşısında verdikleri romantik pozu Instagram hesabından yayınladı.

Ekleme: 10.07.2023 - 01:44 Güncelleme: 10.07.2023 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz haftalarda katıldıkları bir ödül töreninde aşklarını ilan eden Buray ile Ezgi Şenler'in mutlu birlikteliği sürüyor. Son olarak, konser maratonuna hız kesmeden devam eden Buray'ı sevgilisi yalnız bırakmadı.

ROMANTİK POZ

Buray, bu akşam vereceği konser öncesi kuliste sevgilisiyle bir araya geldi. Taze aşıklar ayna pozu verdi. Ezgi Şenler, sevgilisini öptüğü anları ''Konser öncesi moral öpücüğü verdim'' notuyla Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü müzisyen de paylaşımı kendi hesabının hikaye bölümüne taşıdı.

Ezgi Şenler'den Buray'a moral öpücüğü...

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Konser sahnesine çıkmadan hemen önce sevgilisinin objektifine tek başına poz veren Buray, paylaşımına ''Hadi gidelim'' notunu düştü. Ünlü şarkıcının konser tarzı dikkat çekti.

Ezgi Şenler'den Buray'a moral öpücüğü...

''BANA ÇOK İYİ GELDİ''

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Girne'de bir otelde sahne alan Buray, Ezgi Şenler ile ilişkisi hakkında konuşmuştu. Buray, ''Nazar değmesin, çok güzel enerjisi var. Şimdi dizi çekimlerinde… Uzun zamandır bir ilişkim yoktu. Bana çok iyi geldi'' açıklamasında bulunmuştu.

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