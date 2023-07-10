Ayrılığa dayanamadılar!

Manken Çağla Şıkel, özel hayatıyla ilgili kurallarını Nail Gönenli için bozmuş ve ünlü avukat ile beraberliğini gözler önünde yaşamaktan çekinmemişti. Bayram sonrası ayrılık kararı aldıkları konuşulan ikilinin altı aylık ilişkisinde yeni bir gelişme yaşadı.

2008-2015 yılalrı arasında evli kaldığı, çocukları Uzay ve Kuzey'in babası Emre Altuğ ile boşanmasının ardından hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.İlk kez geçtiğimiz ocak ayında Kuruçeşme’de bir eğlence mekanında görüntülenen ikili, daha sonra el ele kameraların karşısına geçerek, sürpriz birlikteliklerini ilan etmişti.EVLİLİK SİNYALİEtiler'de objektiflere yansıyan Şıkel, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor müsünüz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" cevabını vermişti. Gönenli’ye aynı soru yöneltilince ünlü model, elleriyle sevgilisinin ağızını kapatmıştı. Gazetecilere göz kırpan Nail Gönenli, "Kısmet, hayırlısı bu işler" şeklinde konuşup, gülümsemişti.AYRILIK KARARI!Evlilik haberi beklenen ikiliden bayram sonrası kötü haber gelmişti. Yaklaşık altı aydır mutluluk pozları veren Şıkel ve Gönenli'nin dostça ayrıldıkları öğrenilmişti."SÖYLENECEKLER YAZILDI"Ünlü çift, 'aşk yeniden' dediklerini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. İzmir Çeşme'de yeniden bir araya gelen ikiliden Nail Gönenli'nin Instagram hesabından yayınladığı poz dikkat çekti.38 yaşındaki ünlü avukat, ayrı kalmaya dayanamadığı manken sevgilisi Çağla Şıkel'e sarıldığı kareye, kalp emojisiyle birlikte "Söylenecekler yazıldı" notunu düştü.