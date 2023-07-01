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Shakira'dan Gerard Pique itirafı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Gerard Pique hakkında itirafta bulundu. Shakira, Gerard Pique tarafından aldatıldığını babası yoğun bakımdayken öğrendiğini açıkladı.

Ekleme: 1.07.2023 - 17:20 Güncelleme: 1.07.2023 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira özel hayatı hakkında konuştu. People en Espanol'a konuşan Shakira, Gerard Pique tarafından aldatıldığını babası William Mebarak Chadid yoğun bakımında tedavi olurken öğrendiğini söyledi.

46 yaşındaki Shakira, "Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum" ifadelerini kullandı.

Shakira, "Hayatımda en çok sevdiğim adam ve en iyi arkadaşım olan adam; yani babam, ona en çok ihtiyaç duyduğum anda beni terk ediyordu. Ne onunla konuşabiliyordum ne de olup bitenlerle ilgili tavsiye alabiliyordum" diye de ekledi.


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