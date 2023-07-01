Bebek müjdesi!

Son olarak merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını anlatan Barış Akarsu Merhaba filminde başrolde yer alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, baba olma heyecanını yaşıyor. Hande Ünal ile evli olan İsmail Ege Şaşmaz'ın bebek bekledikleri iddia edildi.Magazin Tadı'nda yer alan habere göre; 2021 yılında nikah masasına oturan İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti, ilk kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyorlar.Hande Ünal'ın tam 10 haftalık / 2.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.25 Kasım 1993 doğumlu olan İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizideki Barış rolü ile adım atmıştı.